Foto: Feuerwehr Feuer in Witzwort Brand an der B202: Böschung in Flammen Von Helmuth Möller | 23.06.2023, 17:54 Uhr

Die Böschung an der B202 Höhe Bütteleck stand am Freitagmittag in Flammen. Mehrere Feuerwehren verhüteten ein Ausbreiten des Brandes. Es war der zweite Einsatz innerhalb von 24 Stunden.