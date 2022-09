Großeinsatz in Lunden: Im Ortskern brennt ein Haus. Auch eine Drehleiter aus Nordfriesland ist im Einsatz. Foto: Helmuth Möller up-down up-down Alarm für nordfriesische Feuerwehren Einsatz in Lunden: Haus brennt, ein Feuerwehrmann verletzt Von Helmuth Möller | 15.09.2022, 16:19 Uhr

Am Donnerstagnachmittag gib es Alarm auch für die Wehren in Eiderstedt und Raum Friedrichstadt: In Lunden brennt ein Haus.