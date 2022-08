Das Löschfahrzeug der Friedrichstädter Wehr am Einsatzort in der Doesburger Straße. FOTO: Feuerwehr Friedrichstadt up-down up-down Feuerwehr im Einsatz Alarm in Friedrichstadt: Wehr eilt Mutter und Kind zur Hilfe Von Helmuth Möller | 24.08.2022, 14:20 Uhr

Am Mittwochvormittag wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Doesburger Straße in Friedrichstadt gerufen. In einem Mehrfamilienhaus war eine Mutter mit ihrem Kind in eine Notlage geraten.