Alarm in Tönning Campingwagen und Auto brennen komplett aus Von Ilse Buchwald | 24.08.2023, 12:38 Uhr Bei dem Feuer auf dem Campingplatz wurde niemand verletzt. Foto: Feuerwehr

Auf einem Campingplatz in Tönning ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Ein Campingwagen und Auto gingen in Flammen aus. Drei Feuerwehren waren im Einsatz.