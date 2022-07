Die 40 Strohballen am Feldrand waren heiß geworden und mussten gekühlt werden. FOTO: privat up-down up-down Alarm in Schwabstedt Brand in der Feldmark: Feuerwehr verhindert Katastrophe im Lehmsieker Forst Von Helmuth Möller | 28.07.2022, 19:18 Uhr

Zu einem Einsatz am Rand des Lehmsieker Forsts in Schwabstedt wurde die Feuerwehr am späten Donnerstagnachmittag gerufen. Aus mehreren Rundballen war Qualm gemeldet worden.