Bürgermeister Jürgen Ritter (l.), Laura Hinrichsen und Sebastian Rischen von der Fairtrade Steuerungsgruppe hoffen auf viele Unterstützer bei der Wettaufgabe. Foto: Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording up-down up-down Fairtrade-Gemeinde St. Peter-Ording Fair Coffee Days: SPO-Bürgermeister Jürgen Ritter nimmt Kaffee-Wette an Von Husumer Nachrichten | 29.08.2022, 13:39 Uhr

Mit einer besonderen Wette soll mehr Aufmerksamkeit für fairen Handel im Rahmen der „Fair Coffee Days“ in St. Peter-Ording erreicht werden. Inhalt: Am 7. September müssen mindestens 3000 Tassen Kaffee in SPO getrunken werden.