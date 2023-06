Das Erlebnis-Hus am Ende der Strandpromenade erwartet ab 2. Juni seine Besucher. Foto: TZ St. Peter-Ording up-down up-down Neue Attraktion in St. Peter-Ording Erlebnis-Hus an der Strandpromenade in SPO öffnet seine Türen für Kinder und Erwachsene Von Husumer Nachrichten | 01.06.2023, 12:54 Uhr

Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist das Erlebnis-Hus in St. Peter-Ording so gut wie fertig. Es verspricht für Groß und Klein Spaß und Unterhaltung. Ohne offiziellen Einweihungstermin geht es ab dem 2. Juni in Betrieb.