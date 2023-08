Bedrohtes Haus in Friedrichstadt Einsturzgefährdetes Wohnhaus am Fürstenburgwall: Wie geht es weiter? Von Ilse Buchwald | 04.08.2023, 14:59 Uhr Das Haus am Fürstenburgwall 14 ist nicht mehr standsicher, daher ist der Gehweg davor gesperrt. Foto: Kirchengemeinde St. Knud up-down up-down

Seit Mitte Juni ist der Bürgersteig in der Straße Am Fürstenburgwall in Friedrichstadt gesperrt. Das Haus Nr. 14 drohte einzustürzen. Die katholische St.-Knud-Kirche musste ebenfalls gesperrt werden. Und so ist die Lage jetzt.