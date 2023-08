Um 13.35 Uhr am Donnerstag wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz im Vorland, 500 Meter südlich der Seebrücke gerufen. Dort sollte sich ein Pferd in Notlage befinden. Nach Angaben der Feuerwehr St. Peter-Ording war das Pferd nach einem Reitunfall am Böhler Strand entlaufen, und steckte nun tief im Schlick fest. Es konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Nach erster Erkundung durch die Feuerwehr und einigen Versuchen das Tier zu befreien, wurde klar, dass aufgrund des tiefen Schlicks und der misslichen Lage des Pferdes eine Rettung von der Feuerwehr allein nicht möglich wäre.

Kettenfahrzeug angefordert

Der Einsatzleiter entschied nach Rücksprache mit der Leitstelle, dem Tierarzt vor Ort und dem Amtswehrführer, der auch vor Ort war, zur Verstärkung das Technische Hilfswerk aus Tönning und den LKN (Landesbetrieb für Küstenschutz, Meer und Nationalpark) anzufordern. Mit vereinten Kräften, bei dem auch ein Hägglund, ein schwimmfähiges Kettenfahrzeug, zum Einsatz kam, und dem Brückenbau über einen Priel gelang es gegen 17 Uhr, dass Pferd wieder in Sicherheit zu bringen.

Im Einsatz waren außerdem die DLRG St. Peter-Ording, die Polizei und die Tourismus-Zentrale.