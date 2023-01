17.12.2022, Köln, Schriftzug Polizei in Nahaufnahme auf einem Einsatzwagen Nordrhein-Westfalen Deutschland *** 17 12 202 Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Kriminalität in Nordfriesland Einbruch in Tönning: Polizei sucht Zeugen Von Husumer Nachrichten | 09.01.2023, 16:14 Uhr

Am frühen Freitagmorgen zwischen 1.30 Uhr und 4 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Eiderstedter Straße in Tönning eingebrochen.