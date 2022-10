Wohnungseinbruch Foto: Philipp von Ditfurth up-down up-down Einbrüche in Tönning Unbekannte Langfinger nehmen Kiosk und Blumenladen ins Visier Von Husumer Nachrichten | 10.10.2022, 15:54 Uhr

Zwei Einbrüche in einen Kiosk und einen Blumenladen hat die Polizei in Tönning am Sonntag (9. Oktober) aufgenommen. In einem Fall wurde ein 17-Jähriger vorläufig festgenommen.