Sonnenaufgang für die Windkraft? In der Dreilandenhalle in Garding streiten die Initiativen Eiderstedter Bürgerenergie und Zukunft Eiderstedt darüber. Erneuerbare Energien Tourismus versus Windkraft auf Eiderstedt: Darum geht es in der Diskussion in Garding Von Frank Spyra | 20.02.2023, 18:50 Uhr

Die Initiativen „Eiderstedter Bürgerenergie“ und „Zukunft Eiderstedt“ laden am Donnerstag, 23. Februar, in die Dreilandenhalle in Garding ein. Es geht um Erneuerbare Energien und den richtigen Weg für Eiderstedt.