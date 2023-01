Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturm im südlichen Nordfriesland. (Archivbild) Foto: Danfoto up-down up-down Sturm in Nordfriesland Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmböen Von Frank Spyra | 04.01.2023, 12:21 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Mittwoch vor Sturmböen in Nordfriesland von Eiderstedt bis in den Norden. Es wird weiter regnen. Was bedeutet das fürs Binnenland?