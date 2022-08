Beim Drachenboot-Festival flitzen die Boote durch Friedrichstadt. FOTO: privat up-down up-down Friedrichstadt Drachenboot-Festival 2022 – das steht auf dem Programm Von Husumer Nachrichten | 14.08.2022, 09:08 Uhr

Spektakuläre Bootsrennen: Am Samstag, 20. August geht auf dem Westersielzug das Friedrichstädter Drachenboot-Festival über die Bühne. In der Vorrunde paddeln die Teams um den Einzug in die Hauptrunde.