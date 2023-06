Einblick in 200 Jahre Gilde-Geschichte: Generalanführer Holger Leschke präsentiert einige historische Dokumente Foto: Ilse Buchwald up-down up-down Serie Ringreiten in Nordfriesland Eine der ältesten Gilden im Kreis: Die Tönninger Ringreiter-Gilde wird 200 Jahre alt Von Ilse Buchwald | 19.06.2023, 16:55 Uhr

Ein seltenes Jubiläum begeht die Tönninger Ringreiter-Gilde am 24. Juni mit einem großen Ringreiten im Schlossgarten: Sie besteht seit 200 Jahren. Damit ist sie die drittälteste Gilde in Nordfriesland. Was so alles passiert ist, zeigt ein Blick in die Chroniken.