Pastor Ralf-Thomas Knippenberg stieß mit den rund 100 Besuchern des Neujahrsempfangs an. Foto: Ilse Buchwald up-down up-down Neujahrsempfang Gemeinsamer Ausblick auf 2023 in lockerer Atmosphäre: Das wurde in Garding besprochen Von Ilse Buchwald | 08.01.2023, 15:28 Uhr

Auf eine lange Tradition blickt der Neujahrsempfang in Garding. Aber immer geht es dabei auch darum, was das neue Jahr bringt. Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt sprach einige Projekte für 2023 an.