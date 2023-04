Ihre neue Rolle: Helena Nedbal (li.) und Thomas Kuhn werben um Mitglieder für ihren Kino-Verein. Foto: Ann-Christin Baßin up-down up-down Kultur in St. Peter-Ording Das ist der Plan der Kino-Retter von SPO Von Ann-Christin Baßin | 13.04.2023, 12:39 Uhr

Wenn in einer kleinen Stadt das einzige Kino zumacht, ist das Bedauern groß. Trotzdem unternimmt meist niemand etwas dagegen. Helena Nedbal und Thomas Kuhn wollten die Schließung des Nordlichts in St. Peter-Ording jedoch nicht so einfach hinnehmen.