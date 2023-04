So könnte die Bebauung in Olversum nach einem ersten Entwurf aussehen. Foto: Krispin Architekten Hannover up-down up-down Wohnen in Tönning Umstrittenes Baugebiet: Bürgerinitiative will Unterschriften für Bürgerbegehren sammeln Von Ilse Buchwald | 26.04.2023, 16:55 Uhr

Das geplante Baugebiet in Tönning-Olversum ist umstritten bei den Einwohnern. Es hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die jetzt ein Bürgerbegehren starten will. Neue Informationen zum Baugebiet gibt es am 2. Mai in der Stadthalle.