In Schwabstedt sollen mehr als 600 Glasfaser-Anschlüsse gelegt werden (Symbolbild). Schnelles Internet in Nordfriesland Breitbandzweckverband plant flächendeckendes Glasfasernetz auch für Schwabstedt Von Helmuth Möller | 03.10.2022, 16:34 Uhr

In Immenstedt unterrichtete der Breitbandzweckverband Südliches Nordfriesland (BZSNF) über den Sachstand der Arbeiten auf Nordstrand und in der Hattstedtermarsch und kündigte an, auch in Schwabstedt Glasfaser zu legen.