Blauer Himmel, grüner Deich und ein gutes Team: Das macht Boßeln aus, wie hier ein Feldkampf auf dem Kaltenhörner Deich Foto: Sven Kleine up-down up-down Besonderer Sport in Nordfriesland Große Leidenschaft für eine kleine Kugel: Was ist eigentlich Boßeln? Von Ilse Buchwald | 28.04.2023, 11:30 Uhr

Boßeln – dieser Sport gehört zu Eiderstedt wie die Nordsee. In Nordfriesland wird er nur dort und in der Region um Husum betrieben. Über die Besonderheiten und besondere Boßler wollen wir in unserer Serie berichten.