Die Badestelle am Polderkanal hat sich zum Sorgenkind für die Gemeinde entwickelt. Der Badestedt wurde bereits abgebaut. Foto: Helmuth Möller Freizeit in Nordfriesland Was wird aus der beliebten Badestelle in Koldenbüttel? Von Helmuth Möller | 16.03.2023, 10:18 Uhr

Die Badestelle am Polderkanal ist im Sommer eine beliebte Alternative zur Nordsee. Doch für die Gemeinde werden die gesetzlichen Anforderungen immer mehr zur Last. Im Unglücksfall wäre der Bürgermeister in der Haftung.