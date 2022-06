Die Eidermühle prägte viele Jahre das Bild am Ortseingang von Friedrichstadt. Sie wurde 2012 abgerissen. Jetzt hat das Gelände einen neuen Eigentümer. FOTO: Herbert Müllerchen up-down up-down Bauprojekte in Friedrichstadt Bauland Eidermühle und Seerosenufer: Wie geht es weiter? Von Herbert Müllerchen | 28.06.2022, 14:21 Uhr

Seit Jahren hat sich nur sehr wenig auf dem Gelände der ehemaligen Eidermühle in Friedrichstadt getan. Und auch für das Seerosenufer am toten Arm der Treene gab es einst große Pläne. Auch da tat sich nichts. Nur keimt wieder Hoffnung in der Stadt.