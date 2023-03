Erwartet die neue Kostenschätzung für Anfang April: Schulverbandsvorsteher Detlef Honnens. Foto: Helmuth Möller up-down up-down 4,8 Millionen reichen nicht Baumaßnahmen an der Grundschule Friedrichstadt werden teurer Von Helmuth Möller | 07.03.2023, 16:11 Uhr

Der Umbau der Schule an der Treene soll im Juni beginnen. Aber, das wurde am Montag in Drage deutlich: Die ursprünglich eingeplanten 4,8 Millionen Euro werden dafür nicht ausreichen.