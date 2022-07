Auf diesen Wiesen soll das neue Baugebiet Nr. 15 entstehen. FOTO: Helmuth Möller up-down up-down Bauen in Nordfriesland Friedrichstadt: Baugebiet Schlickkoog sorgt wieder für Debatten Von Helmuth Möller | 08.07.2022, 14:54 Uhr

23 bis 24 Grundstücke könnten in dem Baugebiet entstehen - und der Bedarf nach Baugrundstücken ist in Friedrichstadt da. Doch die Politik ist sich in Sachen Schlickkoog uneinig.