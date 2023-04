Cocktails oder doch lieber Bier? im „Drifters Hang Out“ gibt es beides. Foto: Dania Isabell Martin up-down up-down Mit interaktiver Karte Diese Bars und Kultkneipen gibt es in St. Peter-Ording Von Dania Isabell Martin | 06.04.2023, 15:38 Uhr | Update vor 52 Min.

Der Urlaubsort an der Nordsee kann nicht nur Strand und Restaurants. Wer abseits der Klischees ein paar Bier und Cocktails trinken will, findet hier eine Übersicht der Top Bars und Kneipen in SPO.