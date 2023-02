Ein Reetdachhaus an der B5 bei Oldenswort brannte in der Nach auf Sonntag, 19. Februar, bis auf die Grundmauern nieder. Foto: Helmuth Möller up-down up-down Feuer auf Eiderstedt Oldenswort: Reetdachhaus brennt bis auf Grundmauern nieder Von Helmuth Möller | 19.02.2023, 09:37 Uhr

Nur noch rote Ziegelwände sind übrig von einem Reetdachhaus in Oldenswort an der B5. In der Nacht auf Sonntag, 19. Februar, brannte das Haus nieder. Die Feuerwehr verhinderte allerdings, dass der Brand auf ein Nachbarhaus übergriff.