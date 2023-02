Im Zeichen der Trauer: An der Unfallstelle wurde ein Holzkreuz aufgestellt, Menschen haben Blumen abgelegt, Grablichter entzündet. Foto: Helmuth Möller up-down up-down B202 bei Garding So läuft die Aufarbeitung des schweren Unfalls, bei dem ein 24-Jähriger starb Von Helmuth Möller | 28.02.2023, 16:28 Uhr

Am Samstagmorgen kam ein junger Autofahrer bei einem heftigen Crash in Nordfriesland ums Leben. Die Menschen in der Region sind tief betroffen, die beteiligten Kräfte der Feuerwehr reflektieren den Einsatz.