Das brennende Auto drohte, auch weitere Fahrzeuge und Häuser in Mitleidenschaft zu ziehen. Foto: Feuerwehr Friedrichstadt Feuerwehr in Friedrichstadt Dramatischer Einsatz: Auto geht in der Innenstadt in Flammen auf Von Helmuth Möller | 17.03.2023, 14:43 Uhr

Am Freitagmorgen gegen 5 Uhr riss ein Feuerwehreinsatz die Anwohner am Fürstenburgwall aus dem Schlaf. Ein Auto stand dort direkt an der Gracht komplett in Flammen.