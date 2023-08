Straßen in Nordfriesland Ausbau B5: Minister Madsen besucht Baustelle bei Husum Von Husumer Nachrichten | 16.08.2023, 14:51 Uhr Die neue Trasse der B5 südlich von Husum nimmt Gestalt an. Foto: Ingo von Oven up-down up-down

Die Hauptverkehrsachse an der Westküste wird dreistreifige ausgebaut. Bei Husum nimmt eine neue Anschlussstelle Gestalt an. Am Mittwochvormittag war Verkehrsminister Madsen zu Besuch. Er dankte den Anwohner für ihre Geduld.