Einfach auf der grünen Wiese zu übernachten, ist in Deutschland verboten. FOTO: Ludger Jungeblut Verdruss mit Wohnmobilisten Wie sich Womo-Fahrer in Nordfriesland unbeliebt machen Von Ilse Buchwald | 03.06.2022, 13:30 Uhr

Pfingsten steht vor der Tür und damit wird es wieder viele Wohnmobilfahrer an die Nordseeküste ziehen. Doch nicht alle halten sich an die Regeln, was Einheimische verärgert.