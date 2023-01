Verbandsvorsteher Detlef Honnens (l.) stößt mit dem neuen Rektor Arno Holla an Foto: Helmuth Möller up-down up-down Schulen in Nordfriesland Das ist der neue Rektor der Grundschule Friedrichstadt Von Helmuth Möller | 11.01.2023, 12:02 Uhr

Häufiger Rektor-Wechsel war an der Grundschule Friedrichstadt in den vergangenen Jahren an der Tagesordnung. Nun musste wieder gewählt werden: Neuer Leiter ist Arno Holla, der bereits vier Jahre Stellvertreter war.