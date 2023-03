So könnte die Bebauung nach Plänen des Investors auf der Fläche an der Lehnsmann-Siercks-Straße aussehen. Foto: Krispin Architekten Hannover up-down up-down Umstrittene Baupläne für Tönning Geplantes Baugebiet in Olversum: Bürger stellen kritische Fragen an die Stadt Von Ilse Buchwald | 25.03.2023, 10:42 Uhr | Update vor 7 Min.

Die Pläne für ein Baugebiet in Olversum stoßen bei Bürgern auf Kritik. Sorgen bereitet unter anderem, dass die Stadt das Gelände an einen Investor verkaufen will. Der Bauausschuss sprach sich jetzt für den Planungsstart aus.