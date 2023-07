Gespannt verfolgen sie in Norstedt das WM-Spiel der deutschen Kickerinnen. Foto: Lia Mo up-down up-down Fußball-WM der Frauen Als Lieblingsspielerin Alexandra Popp Norstedts Fußball-Fans hoffen ließ Von Lia Mo | 30.07.2023, 17:45 Uhr

In Sachen Public Viewing ist die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen hierzulande noch nicht auf dem Niveau des Männer-Pendants. Doch in Norstedt war am Sonntagvormittag Fußball-TV angesagt.