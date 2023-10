Informationen für Bürger Ärztemangel in SPO: Welche Lösungen gibt es? Von Ilse Buchwald | 13.10.2023, 18:08 Uhr St. Peter-Ording ist attraktiv für Touristen - aber auch für Mediziner? Foto: Volkert Bandixen up-down up-down

Die Sicherung der medizinischen Versorgung in St. Peter-Ording wird in der Einwohnerversammlung das zentrale Thema sein. Sie beginnt am Sonnabend, 14. Oktober, um 15 Uhr in der Utholmhalle.