Doreen Stümpel aus Friedrichstadt ist Malerin und bringt ihr Können auf einer Hauswand des Krippehauses in der Doesburger Straße zum Einsatz. Foto: ADS-Grenzfriedensbung e.V up-down up-down Kunst in Friedrichstadt Friedrichstädter Malerin Doreen Stümpel verschönert ADS-Krippenhaus Von Husumer Nachrichten | 24.09.2022, 16:58 Uhr

Eine „Höhlenmalerei“ ziert seit Kurzem das ADS-Krippenhaus in der Doesburger Straße. In Zusammenarbeit mit Kindern und Stadt verschönerte die Friedrichstädter Malerin Doreen Stümpel das Haus – und verhindert so die bisherigen Verwechslungen.