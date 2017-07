Zwischen 25 und 40: Viele Arbeitsjubiläen im August

Reinhild Juraschek, Personalsachbearbeiterin im Technischen Betriebszentrum, begeht am 1. August ihr 40-jähriges Dienstjubiläum bei der Stadt Flensburg.

Claudia Jeswein, Produktmanagerin in der Abteilung Produkte/Controlling der Nord-Ostsee-Sparkasse in Flensburg begeht heute ihr 25-jähriges Dienstjubiläum, ebenso Nicole Petscheleit, die als Serviceberaterin im Finanzmarkt Flensburg tätig ist, und Thomas Moritzen Mitarbeiter in der Rechtsabteilung des Flensburger Standortes. Helga Hinz, Kassiererin am Finanzmarkt Holm, feiert am 1. August ihr 40-jähriges Dienstjubiläum, ebenso Udo Vogt, der als Sachbearbeiter im Facilitymanagement Flensburg tätig ist.

Die kaufmännische Angestellte Meike Thomsen feiert das 25-jährige Betriebsjubiläum bei Heinz Schiebler Norddeutsche Gummistrumpffabrik

Gabriela Hamann, kaufmännische Angestellte bei Klaus & Co. begeht am heutigen 1. August ihr 25-jähriges Arbeitsjubiläum.

Reik Daedelow ist heute seit 25 Jahren als Fahrzeuglackierer beim Flensburger Autoservice tätig.

Jörg Gerling feiert heute 40-jähriges Jubiläum als Kfz-Mechaniker bei Klaus & Co. in Flensburg.

Savas Aydin, Stephan Schröder und Bernd Monke sind mit dem heutigen Tag 25 Jahre bei der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft beschäftigt.

