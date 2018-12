Hörup : Zwei Verletzte nach Unfall in Hörup

Ein mit zwei Personen besetzter BMW war im Grünen Weg frontal in eine Trafostation gerast.

von shz.de

09. Dezember 2018, 16:55 Uhr

Die Feuerwehr in Hörup wurde am Sonnabend um 16.52 Uhr wegen eines Verkehrsunfalls alarmiert. Ein mit zwei Personen besetzter BMW war im Grünen Weg frontal in eine Trafostation gerast. Die Wehren aus Nordhackstedt und Schafflund wurden zur Unterstützung gerufen. Während der Unfallfahrer das Fahrzeug selbstständig verlassen konnte, musste der Beifahrer von der Feuerwehr befreit werden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Über die Unfallursache gab es keine Angaben. Einige Teilbereiche von Hörup waren auch noch am Abend ohne Strom, da die Reparaturarbeiten am Trafo andauerten.