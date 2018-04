Unfall in Flensburg : Zwei Verletzte auf der Mürwiker Straße

Ford Fiesta und Honda Jazz krachten ineinander - Ursache noch nicht geklärt

von pop

02. April 2018, 17:44 Uhr

Ein weißer Ford Fiesta und ein Honda Jazz stießen am Nachmittag des Ostermontags gegen 16 Uhr auf der Mürwiker Straße heftig zusammen. Die Fahrerin des Fords wollte an der Kreuzung nach links abbiegen in die Gerhart-Hauptmann-Straße. Aus noch ungeklärter Ursache kam es bei dem Abbiegemanöver zu einem Zusammenstoß mit einem in Richtung Mürwik fahrenden Honda. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Honda auf den Bürgersteig geschleudert und schwer beschädigt. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei hat den Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.