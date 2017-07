Harrislee : Zwei neue Brücken über den Lachsbach

vergrößern 1 von 2 Foto: gloyer 1 von 2

Zwei derzeitig marode Brücken für Fußgänger und Radfahrer im Lachsbachtal waren Thema in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses im Harrisleer Bürgerhaus. An der Tennishalle und fern von Straßenverkehr am idyllischen Puschenweg (Foto) überqueren die Holzbrücken den Bach. „Harrislee plant, beide Brücken zu ersetzen, als erstes die am Puschenweg“, sagte Bauamtsleiter Kai Dummann-Kopf: „Wir werden Angebote anfordern, sehen, wo die Kosten stehen und das im Bauausschuss beraten und beschließen“.

Konstruktionen aus Holz und Metall sollen demnächst auch das Befahren der Brücken mit dem Winterdienstfahrzeug des Bauhofs ermöglichen. Im Bereich des Hofes Himmern hat der Lachsbach auf Gemeindegebiet seinen Ursprung, schlängelt sich dann offen in der Nähe der Straßen Hemark und Himmernbogen Richtung Ostsee. Am Ostseebad, nahe der Seebrücke, mündet er in die Förde.