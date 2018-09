Eggebek : Zwei Mitfahrbänke für die Gemeinde

Die eine Mitfahrbank wurde am Eggebeker Thingplatz errichtet und die zweite gegenüber vom Storchenmast.

von

24. September 2018, 16:01 Uhr

Auch die Gemeinde Eggebek beteiligt sich an der Initiative der Klimaschutzregion Flensburg. Jetzt wurden zwei Mitfahrbänke im Ort aufgestellt. Die eine Bank wurde am Thingplatz errichtet und die zweite im Ort gegenüber vom Storchenmast.

„Hochklappen, hinsetzen, mitfahren – so einfach funktioniert das Prinzip der Mitfahrbänke“, erklärte Eggebeks Bürgermeister Stefan Andresen bei der Einweihung. So funktioniert es: An der Mitfahrbank sind verschiedene Zielorte innerhalb und außerhalb des Amtsgebietes montiert. Das Schild des Zielortes wird hochgeklappt, sodass die vorbeifahrenden Autofahrer schnell sehen könne, wohin der Wartende möchte.

Die Eggebeker Gemeindevertretung hatte vor einigen Monaten beschlossen, durch die Teilnahme an dem Projekt „Mitfahrbänke“ ihren einen Beitrag zum Klimaschutz in der Region leisten zu wollen.