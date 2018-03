Eggebek : Zwei Jungs machen alten Hänger flott

Till Hansen und Leo Timmsen wagten sich an eine Projektarbeit der besonderen Art.

26. März 2018, 12:37 Uhr

Eggebek | Projektarbeit an der Schule kann durchaus spannend und praktisch sein. Das bewiesen die beiden 15-jährigen Schüler Till Hansen und Leo Timmsen: Sie restaurierten einen über 30 Jahre alten landwirtschaftlichen Anhänger, der bei der Präsentation aussah, als käme er direkt aus dem Verkaufsraum.

Da Schule auch Theorie fordert, erklärten die beiden Schüler bei der Vorstellung ihres Projekts, dass es sich um einen Zwei-Seiten-Kipper der Firma Krone mit der Herstellerbezeichnung „Emsland“ aus dem Jahre 1986 handelt. Dieses Fabrikat ist mit über 150 000 Stück der meistverkaufte landwirtschaftliche Anhänger des Unternehmens. Die Produktion des Anhängers „Emsland“ wurde 2004 eingestellt.

Der Anhänger stand über 20 Jahre im Freien, etwas versteckt und ungenutzt hinter einer Baumgruppe in der Nachbarschaft von Leo Timmsen in Janneby. „Da wir beide uns für Technik und Landwirtschaft interessieren, entstand die Idee, diesen schrottreifen Hänger aufzumöbeln und wieder nutzbar zu machen“, beschrieb Leo Timmsen zu Beginn des gemeinschaftlichen Referats.

Gedacht, getan: Der Anhänger wurde nach der Maisernte im vergangenen Jahr in eine Halle des elterlichen Betriebes geschleppt und erst einmal total auseinandergebaut. Die verrotteten Holzklappen wurden demontiert, Halterungen abgebaut, Bremsen demontiert und die Ladefläche vom Gestell getrennt. Der nächste große Arbeitsschritt war das Säubern und Entrosten sämtlicher Teile.

„Das war eine fast nicht enden wollende Arbeit – viel mehr Arbeit, als wir ursprünglich dachten. Das hat uns viel Geduld abverlangt “, gestand Till Hansen seufzend in seinem Vortrag. Im nächsten Arbeitsschritt wurden sämtliche Teile mit Rostschutzfarbe und anschließend mit Originalfarben in Rot und Grün lackiert sowie die Felgen mit Silberlack gestrichen. Da die Farbe am besten bei mindestens 15 Grad haftet und die Malerarbeiten in die Winterzeit fielen, wurde die Halle extra aufgeheizt. Die Schüler recherchierten im Internet und bestellten für jede Seite zwei Aufsatzklappen als Rohlinge.

Im letzten Arbeitsgang wurden alle Teile wieder zusammengebaut, die Bremsen montiert, der Hydraulikschlauch erneuert sowie die gesamte Elektrik und Beleuchtung neu installiert.

Ganz zum Schluss, dabei leuchteten die Augen der beiden Schüler, haben sie nach Kontaktaufnahme mit der Herstellerfirma die Originalschriftzüge „Krone“ und „Emsland“ zugeschickt bekommen und an den richtigen Stellen aufgeklebt.

„Als alles fertig war und beim Test auch funktionierte, waren wir unheimlich froh, denn es war doch viel mehr Arbeit, als wir ursprünglich dachten. Aber es hat sich gelohnt, und wir haben bei dem Projekt gelernt, dass man mit guter Vorbereitung und Planung besser vorankommt”, freuten sich Till Hansen und Leo Timmsen.

Die beiden Prüfungslehrkräfte Bernd Klarmann und Tim Petersen waren sich schnell einig. Diese Projektarbeit lag weit über dem, was man erwarten kann. „Für mich ein Highlight”, urteilte Bernd Klarmann.

Der Anhänger wird im April gemeinsam mit den anderen Projekten der beiden neunten Klassen der Gemeinschaftsschule Eggebek den Eltern präsentiert und dann den landwirtschaftlichen Fuhrpark auf dem elterlichen Hof von Leo Timmsen ergänzen.