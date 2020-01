Silvesternacht 2019 : Zwei Großbrände in Flensburg: Historisches Haus in Flammen

Die Feuerwehr hatte viel mit den zwei Großbränden zu tun. In Mürwik wurde eine Rakete in einer Wohnung gezündet.

01. Januar 2020, 09:23 Uhr

Bei zwei Großbränden ist in der Silvesternacht in Flensburg hoher Sachschaden entstanden. Zunächst brannte eine halbe Stunde nach Jahreswechsel der Dachstuhl eines historischen Hauses in der Flensburger Nordstadt. Vermutlich soll den Brand eine verrirrte Rakete ausgelöst haben. Die Feuerwehr musste das Gebäude mit Gewalt öffen, um an den Brandherd im Dachgeschoss zu gelangen.

An den Gebäude in der Neustadt 58 werden zur Zeit Renovierungsarbeiten durchgeführt. Das Dach des Hauses war mit einer Plane abgedeckt. Die Löscharbeiten wurden von der Drehleiter und im Innenangriff durchgeführt.

Noch während der aufwendigen Löscharbeiten lief ein weiterer Notruf gegen 1 Uhr ein. Im Flensburger Stadtteil Sünderup stand der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Flammen, auch hier musste eine Drehleiter zur Brandbekämpfung eingesetzt werden, die Freiwillige Wehren unterstützten stundenlangen Löscharbeiten im Sünderuper Weg.

Ein weiteren Einsatz gab es vor Mitternacht im Flensburger Stadtteil Mürwik. In einem Mehrfamilienhaus wurde aus bislang unbekannten Gründen eine Rakete in einer Etagenwohnung gezündet. Die Feuerwehr löschte das entstandene Feuer. Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr Flensburg sind zwei Verletzte in ein Flensburger Krankenhaus eingeliefert worden.

