Langballig : Zusätzliche Sperre soll Öl aufhalten

Der erste Verdacht war richtig: Das Grundstück, von dem aus die Verunreinigung des Mühlenteichs im Landschaftsmuseum Angeln in Unewatt ausgeht, ist offenbar identifiziert. „Ein Schacht auf einem Grundstück in Bönstrup weist als erster eine Verschmutzung durch einen leichten Ölfilm auf. In vier Zuläufen entgegen der Fließrichtung sind alle Schächte sauber“, sagte Malte Busch von der Unteren Wasserbehörde des Kreises. Er ist mit der Suche nach der Ursache für den Ölfilm auf dem Mühlenteich in Unewatt betraut.

Vor einer Woche hatten Mitarbeiterinnen der Buttermühle im Landschaftsmuseum den Geruch von Diesel oder Heizöl gemeldet. Die Feuerwehr des Amtes Langballig hatte als erste Maßnahme gegen eine weitere Ausbreitung eine Ölsperre gelegt. Nach wie vor strömt aber Öl nach. Die genaue Menge ist aber nicht bekannt.

Wo das Öl genau austritt, kann Malte Busch bisher nicht sagen. Der Heizöltank auf dem Grundstück scheint dicht zu sein. Der Tank sei doppelwandig und habe ein Leckwarngerät, das nicht ausgelöst habe. „Es muss eine Leitung geben, die keiner kennt“, so Busch. Möglich sei, dass der viele Regen der vergangenen Woche irgendwo etwas zum Überlaufen gebracht habe. Es sei nun Pflicht der Grundstücksbewohner beziehungsweise des Betreibers der Anlage, herauszufinden, wo die Ursache liege; dann sei die Einleitung zu stoppen. Für diese Arbeit gebe es spezielle Firmen und Ingenieure. Sei der Verursacher dazu nicht in der Lage, werde die Verwaltung mit der Rechtsabteilung aktiv, sagte Busch.

Die Untere Wasserbehörde beschäftigt sich unterdessen weiter mit der Gefahrenabwehr. Eine Ölsperre oberhalb des Mühlenteichs in einem Sandfang an der B 199 kurz hinter Unewatt in Richtung Gelting soll den Schaden begrenzen. Der Löschzug Gefahrgut aus Schleswig übernimmt diese Aufgabe.

Bezüglich der Schädlichkeit des Öls für die Natur zitierte Busch eine Untersuchung des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz, wonach große Schäden nur bei einer dicken Ölschicht auf der gesamten Wasseroberfläche eintreten. Noch seien keine toten Fische im Mühlenteich bemerkt worden, so Busch.