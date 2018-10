Handewitt : Zurück in die freie Wildbahn

Zwei Rehkitze und ein Uhu sollen nach ihrer Genesung die Tierauffangstation von Ruth Muschalla in Hüllerup nun bald verlassen.

von ki

09. Oktober 2018, 16:43 Uhr

Die Ricke quiekt zur Begrüßung. Ruth Muschulla, die seit Jahrzehnten in Hüllerup die einzige Tierauffangstation im Kreisgebiet ehrenamtlich betreibt, hat etwas Futter dabei. Auf dem Rücken des Rehs sind noch Spuren einer Rückenverletzung zu erkennen, Folge einer Kollision mit einem Auto. Dieses Reh und ein weiteres waren Anfang des Jahres angefahren worden. Beide haben viel Pflege ihrer 84-jährigen Betreuerin benötigt, um wieder auf die Beine zu kommen. „Sie bleiben bei uns im Gehege“, sagt Ruth Muschalla. „Sie haben sich zu sehr an den Menschen gewöhnt.“

Im Hintergrund sitzen zwei kleine Kitze im Stroh: ein Männchen, ein Weibchen. Sie sind ein knappes halbes Jahr alt. Beide haben gleich zu Beginn ihres Lebens ihre Mutter verloren. Nun steht ihre Auswilderung unmittelbar bevor. Den gleichen Weg soll der Uhu in der benachbarten Voliere nehmen. „Als er hier eintraf, konnte er überhaupt nicht fliegen“, berichtet Ruth Muschalla. Sie nähert sich demonstrativ dem Vogel. Der springt auf, stößt sich am Drahtzaun ab und schwingt seine Flügel.

Ein weiterer kleiner Käfig scheint leer zu sein. Neben drei Futternäpfen stapelt sich nur etwas Heu. „Da drin ist es schön warm“, sagt Ruth Muschalla und fördert vier Igel zum Vorschein. Insgesamt zehn dieser Stacheltiere, sind in den vergangen Monaten in Hüllerup abgegeben worden. Ein zu warmer Sommer und Insektenmangel, so die Tierfreundin, hätten ihnen zugesetzt. Die meisten werden ihren Winterschlaf wohl in der Station halten, denn sie sind noch zu mager.

Plötzlich springt ein Eichhörnchen über den Weg. „Mein Freund“, schmunzelt Ruth Muschalla. Drei dieser possierlichen Nager hat sie zuletzt aufgezogen. Auch nach deren Entlassung in den nahen Wald entwickelt das Trio immer wieder „Heimatgefühle“ und kehrt auf das Grundstück der Station zurück. Oft meldet sich dann der Papagei des Hauses: „Das Eichhörnchen ist wieder da!“