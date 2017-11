Sörup : Züchter fürchten erneute Vogelgrippe

vergrößern 1 von 1 Foto: hamisch 1 von 1

Vor 70 Jahren haben Geflügelzüchter aus Angeln in Sörup den Rassegeflügelzuchtverein Sörup gegründet. Eine Zeit, in der Geflügel ein wichtiger Teil der Ernährung war. Eier und Fleisch haben in vielen Familien den Hunger gestillt. Heute, unterstrich der Vereinsvorsitzende Kurt Harbs, ist es Aufgabe der Züchter, die Geflügelrassen und Farbschläge zu erhalten.

In 70 Jahren hat es positive Zeiten, aber auch Negatives gegeben – wie die Vogelgrippe mit der Keulung tausender Tiere und der Aufstallpflicht. Trotz negativer Berichte ist die Geflügelzucht im Aufwind. Immer mehr Familien wissen, frische Eier aus eigener Haltung und eigenes Geflügel zu schätzen. Die Geflügelzüchter sind inzwischen als fachkundige Informanten sehr gefragt, denn die Geflügelhaltung unterliegt strengen Auflagen. Dazu gehört die Anmeldung beim Veterinäramt und die vorgeschriebenen Impfungen. Ein eindrucksvolles Bild vor den Erfolgen der Geflügelzüchter präsentierte die 71 Rassegeflügelschau in Sörup. Die Erfolge konnten bei der Eröffnungsveranstaltung allerdings nicht über die Ängste der Züchter hinwegtäuschen. Die alles bestimmende Frage, ob erneut eine Vogelgrippe auf die Züchter und Landwirte im Kreis zukommt, nachdem in Mecklenburg-Vorpommern ein Tier mit dem Vogelgrippe-Virus gefunden wurde.

Fachmann Mahias Güthe aus Handewitt informierte die Söruper Züchter zum Thema Vogelgrippe. Güthe ist nicht nur Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Flensburg, er ist auch Mitglied in der AG „Vogelfrei Cimbria“. „Wir lehnen die Massenkeulung und das Einsperren der Tiere kategorisch ab“, unterstrich Güthe. Was die Politik im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit der Vogelgrippe angeordnet hat, nannte Güthe Tierquälerei und warf Umweltminister Habeck vor, Anordnungen getroffen zu haben, die unbegründet waren und gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben. Es wäre besser gewesen, Habeck hätte auf die Veterinäre im Lande gehört, die zu einem großen Teil gegen die Aufstallpflicht waren, war sich Güthe sicher. Er betonte, dass es sich bei der Vogelgrippe um ein Grippevirus handelt, das Menschen nicht beeinträchtigt, und schlug vor, die erkrankten Tiere aus der Herde zu isolieren und abzuwarten, ob weitere Tiere erkranken. Insbesondere die Geflügelzüchter wehren sich gegen die Aufstallpflicht. Im vergangenen Jahr seien Güthe zufolge keine Tiere von Züchtern durch das Virus gestorben – wohl aber durch das Einsperren der Tiere, die normal in Freiheit leben. Güthe forderte das Umweltministerium auf, Fachleute und Wissenschaftler hinzuzuziehen, bevor im Falle einer erneuten Epidemie Panik verbreitet wird.



Folgende Züchter wurden ausgezeichnet:

Werner Grizan: Landesverbandsprämie, die besten vier Hühner. Kurt Harbs: Landesverbandsprämie, die besten vier Jung-Zwerghühner. Harald Wels: Landesverbandsprämie, Vereinsmeister. Sönke Andresen: Kreisverbandsehrenpreis. Jörg Homfeld: Kreisverbandsehrenpreis. Emanuel Bromberg: Kreisverbandsehrenpreis, Björn Andersen: die besten vier Enten, Grizan Pokal, Theodor Petersen:die besten vier Jungtauben, Marie-Luise Harbs: beste Durchschnittsleistung, Dieter Harbs: Beste Gesamtleistung und Dieter Jürgensen: Wyandotten Band.