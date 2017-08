Westerholz : Zu viele Schmutzfinken: Am Ruhetag bleiben die Toiletten dicht

vergrößern 1 von 1 Foto: vdl 1 von 1

Viele haben diese Situation bereits durchlitten: Müssen, aber nicht können. So ging es am vergangenen Montag auch einigen Besuchern des Strandes in Westerholz. Als sie ein menschliches Rühren spürten, folgten sie den Hinweisschildern zum Kiosk „Strandgut“. Auf der Rückseite dieses Gebäudes im Eigentum der Gemeinde Westerholz befinden sich öffentliche Toiletten. Deren Türen aber waren verschlossen. Andere zuvor hatten bereits keine andere Möglichkeit gesehen, als sich in die benachbarten Büsche zu schlagen.

Eine namentlich nicht bekannte Frau hielt diesen Zustand für nicht hinnehmbar. Sie wandte sich telefonisch nicht nur an die Amtsverwaltung, sondern auch an unsere Zeitung. Bürgermeister Bernd Ertzinger räumte auf Nachfrage den Sachverhalt ein. Nach seinen Worten sorgt der Pächter des Kiosks täglich für die Reinigung der Toiletten, nicht jedoch montags an seinem Ruhetag. Schlechte Erfahrungen mit völlig verdreckt hinterlassenen Räumlichkeiten hätten dazu geführt, diese nur während Öffnungszeiten des Kiosks zugänglich zu machen. „Die Regelung“, so der Bürgermeister, „ist zwar nicht ganz zufriedenstellend, sie hat aber elf Jahre funktioniert.“

Diese Aussage bestätigt Kiosk-Betreiber Naser Tidjani. In Absprache mit der Gemeinde habe er die Reinigung übernommen, die ganzen Jahre ohne größere Probleme. In letzter Zeit aber häuften sich unliebsame Vorfälle. Auf die Rollen mit Toilettenpapier werde uriniert, die Becken würden vorsätzlich mit Papier verstopft, die Klodeckel abgerissen und die Räumlichkeiten verschmutzt. Es gebe leider Leute, die auf öffentliche Einrichtungen keine Rücksicht nähmen. „Nur, weil wir ständig ein Auge darauf haben, auch zwischendurch, kann die Sauberkeit sichergestellt werden.“

Der Bürgermeister kündigte an, dass sich die Gemeindevertretung des Problems annehmen werde. „In diesem Jahr müssen wir aber mit der Situation noch so umgehen.“ Die Sorge, auch die Kinder des Strandkindergartens und die DLRG-Wachgänger könnten vor verschlossenen Türen stehen, ist nach Ertzingers Aussage unbegründet. Sie hätten Schlüssel für die Aufenthaltsräume im Obergeschoss mit eigenen Toiletten.