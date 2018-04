Langballig : Zoff bei der SPD

In einem offenen Brief kritisiert SPD-Neumitglied Hans-Ulrich Schilf die Ortsvereinsvorsitzende Kerstin Hansen und fordert ihren Rücktritt.

von vdl

06. April 2018, 12:15 Uhr

Langballig | Hans-Ulrich Schilf ist unzufrieden mit der Arbeit des SPD-Ortsverbandes in Langballig. In einem offenen Brief legt er die Vorgänge um den Widerstand gegen seine Parteimitgliedschaft offen, greift die Vorsitzende des SPD-Ortsverbandes Kerstin Hansen persönlich an und fordert ihren Rücktritt.

Aus Protest gegen die Hartz IV-Reformen der Regierung unter Gerhard Schröder trat Hans-Ulrich Schilf seinerzeit nach vielen Jahren der Mitgliedschaft aus der SPD aus. Nun verspürte er den Wunsch, sich wieder politisch zu engagieren. Deshalb stellte er Anfang Dezember 2017 beim SPD-Ortsverein Langballig, seinem Wohnsitz seit 2011, einen Antrag auf Wiederaufnahme in seine Ex-Partei. Doch daraus wurde zunächst nichts. Der Vorstand des Ortsvereins lehnte den Antrag ab, mit der Begründung, Schilf habe zuvor konkurrierende Parteien unterstützt.

Doch Schilf ließ nicht locker, widersprach der Ablehnung. Der Kreisverband als nächsthöhere Instanz nahm ihn auf, der Ortsverband widersprach. Letztlich verfügte der Landesverband, dass Schilf aufzunehmen sei. Doch damit kehrte kein Frieden ein.

Der 69-jährige ehemalige Lehrer und langjährige Dozent an der Akademie Sankelmark hatte unter anderem in der Einwohnerfragestunde bei Sitzungen der Gemeindevertretung Kritik am Verhalten der Gemeindevertreter von SPD, SSW und Bürgerliste im Zusammenhang mit der wohnbaulichen Entwicklung der Gemeinde geübt. Kritik übt Schilf auch an der Art und Weise der Kandidatenaufstellung des SPD-Ortsvereins für die Kommunalwahl im Mai. Letztlich missbilligt Schilf das Verhalten der Vorsitzenden der Langballiger SPD, Kerstin Hansen, die mit dem Kreisvorsitzenden der AfD verheiratet ist und in deren privaten Räumen die Kandidatenaufstellung erfolgte. Nach Schilfs Auffassung hat das Verhalten von Hansen der sozialdemokratischen Sache „extrem geschadet“, insbesondere durch den Auftritt gemeinsam mit ihrem Ehemann in der Talkshow „Maischberger“ im Oktober 2017. Daher fordert er sie in seinem offenen Brief zum Rücktritt vom Vorsitz und zum Rückzug von der Kandidatur bei der Kommunalwahl auf.

Auf die Vorwürfe angesprochen teilt Kerstin Hansen mit, dass sie zu beiden von Schilf geforderten Schritten keinen Anlass sieht. Vielmehr fühle sie sich durch das einstimmige Votum der örtlichen Genossen bestätigt. Zudem teilte sie mit, dass eine Sitzung in privaten Räumen nach Rücksprache mit dem SPD-Bundesvorstand zulässig sei.