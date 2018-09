Tötungsfall in Flensburg : Zeugin: Mireille wollte endgültige Trennung vom Angeklagten

Ein mögliches Tatmotiv könnte Nahrung erhalten: Die Trennung war offenbar beschlossene Sache.

von dpa

24. September 2018, 13:51 Uhr

Flensburg | Im Prozess um den gewaltsamen Tod der 17-jährigen Mireille in Flensburg hat eine Zeugin über die endgültige Trennung des Mädchens vom Angeklagten und Streitereien in der Beziehung berichtet. Der Angeklagte habe geklammert und sei eifersüchtig gewesen, sagte die Freundin am Montag vor der Strafkammer am Landgericht. Er und Mireille seien etwa zwei Jahre lang ein Paar gewesen, sagte die 18-Jährige. Sie hätten häufig Streit gehabt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Afghanen vor, sein Opfer aus niederen Beweggründen mit 14 Messerstichen am 12. März getötet zu haben. Er sei eifersüchtig gewesen, weil die 17-Jährige eine andere Beziehung eingegangen sei. Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen.

Die Zeugin sprach von einer On-Off-Beziehung zwischen der jungen Deutschen und dem Afghanen, die beide unter der Obhut des Jugendamts standen. Das Mädchen wegen ihrer Familiensituation, der Angeklagte als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling. Wenige Wochen vor der Tat habe Mireille ihr gesagt, dass sie die Beziehung endgültig nicht mehr wolle, sagte die Zeugin. Es habe für sie glaubhaft geklungen.

Zur Tatzeit selbst war die 18-Jährige nicht im Haus. Andere Nachbarn, die am Montag ebenfalls befragt wurden, hatten von der tödlichen Attacke auf das Mädchen kaum etwas mitbekommen. Sie hätten die Getötete und den Angeklagten nicht näher gekannt.

Am Nachmittag sollte ein Sachverständiger sein radiologisches Gutachten zum Alter des Angeklagten vorstellen. Eine Rechtsmedizinerin hatte dessen Alter bereits anhand verschiedener Kriterien auf wahrscheinlich 29 Jahre taxiert. Sie schloss aus, dass der Angeklagte zur Tatzeit erst 18 Jahre alt war.