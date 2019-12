Harrislee : Zeugen gesucht: Vier Einbrüche an einem Tag in Harrislee

Im Bereich Himbeerbogen, Brombeerweg und „Im Erdbeerfeld“ kam es am Dienstag zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser.

04. Dezember 2019, 14:26 Uhr

Harrislee | Gleich vier Mal kam es am Dienstag im Laufe des Tages und in den frühen Abendstunden in Harrislee zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Alle betroffenen Häuser liegen dicht beisammen im Bereich Himbeerbogen, Brombeerweg und im Erdbeerfeld.

Die Täter versuchten jeweils über rückwärtige Türen unbemerkt in die Häuser zu gelangen. In mindestens zwei Fällen gelang dies und es wurden Wertgegenstände und Bargeld entwendet.

Das Kommissariat 7 der Kriminalpolizei Flensburg ermittelt und fragt, wer am gestrigen Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im besagten Bereich beobachtet hat. Zeugen werden gebeten, sich unter 0461/4840 zu melden.

