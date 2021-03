Tödliche Messerstiche in Weding : Zeuge spielt im Landgericht eine brisante Sprachnachricht des Angeklagten vor

Inzwischen steht auch fest, dass Denny W. und nicht das Opfer der Vater des Kindes ist.

Sankelmark/Weding | Es ist ein Geflecht aus Lügen, Gewalt und einer folgenschweren Liebesaffäre, das sich im vergangenen Jahr in der Schulstraße in Weding abspielte. Hätte einer der gut informierten Nachbarn früher geredet, wäre es zu den tödlichen Messerstichen am 2. September 2020 wohl gar nicht gekommen. Am dritten Verhandlungstag im Totschlagsprozess gegen Denny W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.